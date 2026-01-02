Teta Aesthetic Clinic, Klinik Thread Lift Langganan Artis Ibu Kota

jpnn.com, JAKARTA - Perawatan thread lift kian diminati masyarakat, khususnya mereka yang ingin tampil awet muda tanpa melalui tindakan bedah.

Salah satu klinik yang sedang jadi sorotan adalah Teta Aesthetic Clinic, yang dipimpin Dr. dr. Teguh Tanuwidjaja, M.Biomed (AAM), dan dikenal sebagai klinik langganan sejumlah artis ibu kota.

Dr. Teguh mengatakan keunggulan thread lift di kliniknya terletak pada penggunaan Double Fix Pyramid Thread yang dikenal sebagai salah satu benang terkuat di dunia.

“Seluruh tindakan dilakukan oleh dokter berpengalaman yang mendapatkan pelatihan langsung di bawah supervisi saya,” ujar Teguh dalam keterangannya.

Menurut dia, thread lift menawarkan manfaat luas bagi pasien. Treatment itu dapat mengatasi wajah kendur, mengurangi double chin, memperbaiki deep smile line, serta mempertegas garis rahang agar wajah tampak lebih tirus dan berbentuk V-shape.

Benang yang digunakan bersifat absorbable dan akan terserap tubuh dalam waktu satu hingga dua tahun, tergantung material yang dipilih.

Tak hanya itu, Teta Aesthetic Clinic mengusung konsep one stop aesthetic clinic.

“Pasien tidak perlu berpindah tempat untuk mendapatkan perawatan anti-aging dan estetika medis, karena layanan kami lengkap dari ujung kepala hingga ujung kaki,” kata dia.