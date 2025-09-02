Tetangga Eko Patrio Beberkan Situasi Mencekam Saat Malam Penjarahan
jpnn.com, JAKARTA - Salah satu tetangga Eko Patrio, Lasmi mengungkapkan kengeriannya saat malam terjadinya penjarahan di kediaman sang komedian.
Lasmi mengaku takut dan memilih untuk tidak terlalu mencari tahu detail selagi kejadian berlangsung.
"Ramai, tetapi enggak pengin tahu-tahu kayak gitu. Takut," kata Lasmi di kawasan Karang Anyar, Jakarta Selatan.
Lasmi yang tinggal di belakang rumah Eko Patrio, mengaku sangat takut saat mendengar keramaian massa yang datang ke rumah anggota DPR RI tersebut.
Dia mengaku sempat khawatir massa yang ditaksir ratusan orang akan bergeser ke rumahnya.
"Takut, itu sudah anarkis namanya. Penjarahan-jarahan, kayak gitu," imbuh Lasmi.
Meski takut, Lasmi mengungkapkan sempat melihat sekilas kondisi di sekitar rumah Eko Patrio.
Menurut Lasmi, kericuhan mulai terjadi sekitar pukul 9 malam, dan terlihat massa membawa berbagai perabotan rumah dari kediaman Eko Patrio.
Tetangga mengungkapkan situasi mencekam malam penjarahan kediaman komedian sekaligus anggota DPR RI Eko Patrio.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Polisi Sudah Periksa 5 Saksi di Kasus Penjarahan Rumah Ahmad Sahroni
- Partai Buruh Akan Laporkan Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio ke MKD DPR
- Eko Patrio Baru 3 Tahun di Rumah Anyar, Begini Sosoknya di Mata Tetangga
- Setelah Rumah Eko Patrio Dijarah, Pihak Kompleks Melarang Pengambilan Gambar
- Begini Kondisi Kediaman Eko Patrio Seusai Dijarah Massa
- Tanpa Korlap