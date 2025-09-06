Tetap Manggung di Pestapora, Nadin Amizah Suarakan Pentingnya Ruang Musik Independen

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Nadin Amizah tetap tampil di panggung Pestapora 2025, di tengah isu kontroversial terkait masuknya PT. Freeport Indonesia sebagai salah satu sponsor festival musik tersebut.

Dalam penampilannya, Nadin mengungkapkan rasa sayang dan terima kasihnya kepada para penggemar yang menghargai keputusannya untuk tampil.

Nadin meyakini setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dalam berjuang, termasuk dirinya yang memilih untuk tetap tampil dan bersuara di panggung.

"Di Pestapora, selain rasa sayangku kepada mu, selain rasa terima kasihku kepada teman-teman yang hari ini datang, yang membeli tiket, adalah aku yakin bentuk perjuangan itu beda-beda," ujar Nadin di atas panggung Festival Pestapora, Sabtu (6/9).

Nadin juga menyampaikan dukungan kepada teman-teman musisi yang memutuskan untuk tidak tampil di Pestapora sebagai bentuk protes terhadap keterlibatan PT Freeport.

Dia meyakini semangat perjuangan mereka tetap sama, yakni berjuang melawan berbagai bentuk tindakan yang merugikan bangsa dan masyarakat.

"Aku yakin apa yang sedang dilakukan oleh aku dan orang-orang dan teman-teman sejawat, teman-teman musisi yang tidak jadi manggung, semangatnya tetap sama," tuturnya.

Nadin mengaku sempat merasa dilema dan pusing saat mempertimbangkan untuk tetap tampil atau tidak di Pestapora.