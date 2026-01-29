Tetap Produktif di Panti Rehab, Onadio Leonardo Siapkan Karya Terbaru
jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus musisi Onadio Leonardo tak menyia-nyiakan waktunya selama menjalani masa rehabilitasi tiga bulan.
Walaupun ruang geraknya terbatas, pria 36 tahun itu tetap memanfaatkan waktunya untuk terus berkarya.
Onad, sapaannya, mengaku dirinya diberi kebebasan dalam berkarya selama menjalani masa rehabilitasi.
Suami Beby Prisillia itu, bahkan sudah memiliki rencana untuk merilis karya terbarunya.
"Oh ada dong. Justru saya di sini dibebaskan untuk membuat karya," ujar Onadio Leonardo di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (28/1).
Pemain film Hello Ghost itu mengatakan, dirinya tak hanya mendapat dukungan untuk berkarya, tetapi juga fasilitas untuk berolahraga hingga pendampingan dari psikolog.
"Gue sangat difasilitasi di sini. Kayak nulis lagu boleh di sini, olahraga bisa, psikolog juga urus gue. Gue belajar banyak lah. Banyak terima kasih sama Ultra (Panti Rehabilitasi) karena bantu banget buat Onad," ungkapnya.
Selain keinginannya untuk kembali berkarya, hal yang paling dirindukan setibanya di rumah adalah berkumpul dan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya.
Aktor sekaligus musisi Onadio Leonardo tak menyia-nyiakan waktunya selama menjalani masa rehabilitasi tiga bulan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Onadio Leonardo Ungkap yang Paling Dirindukan Setelah Jalani Rehabilitasi, Hhmm..
- Setia Menemani Onadio Leonardo, Beby Prisillia Bercerita Begini
- Akhirnya Selesai Jalani Rehabilitasi, Onadio Leonardo: Banyak Pelajarannya
- 3 Bulan Rehabilitasi, Onadio Leonardo Bebas Hari Ini
- Onadio Leonardo Ulang Tahun ke-36, Beby Prisillia Beri Ucapan Spesial
- 3 Berita Artis Terheboh: Habib Jabar Jenguk Onadio, Wardatina Mawa Siap Gugat Cerai