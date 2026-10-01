Tetapkan 10 Nama Calon Anggota BPK, DPD RI Tekankan Integritas dan Independensi

jpnn.com, JAKARTA - DPD RI menetapkan pertimbangan terhadap 10 calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2026–2031 untuk disampaikan kepada DPR RI sebagai pertimbangan dalam proses pemilihan dua Anggota BPK yang akan mengisi posisi kosong.

Penetapan tersebut dilakukan melalui Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-3 DPD RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara V, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengatakan pemberian pertimbangan terhadap calon Anggota BPK merupakan bagian dari fungsi konstitusional DPD RI dalam proses pemilihan Anggota BPK.

Berdasarkan Pasal 23F Ayat (1) UUD 1945, Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD RI dan diresmikan oleh Presiden. Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU tentang BPK, serta Peraturan DPD RI tentang Tata Tertib.

"DPD RI memberikan pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi representasi daerah dalam proses pemilihan Anggota BPK. Pertimbangan ini diharapkan menjadi bahan bagi DPR RI dalam menentukan Anggota BPK periode 2026–2031,” ujar Tamsil dalam Sidang yang turut dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dan Yorrys Raweyai.

Menurut Tamsil, proses pemilihan Anggota BPK memiliki arti penting karena BPK memegang peran strategis dalam memastikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, DPD RI berharap Anggota BPK yang terpilih memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan mandat tersebut.

"DPD RI memandang penting agar Anggota BPK RI yang terpilih memiliki integritas, independensi, profesionalitas, dan kompetensi, serta mampu menjalankan tugas pemeriksaan secara objektif dan memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola keuangan negara,” kata Tamsil.