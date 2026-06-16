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Teteh YTT Disekap dan Disiksa Pacar Selama 3 Tahun, Innalillahi, Turut Prihatin!

Teteh YTT Disekap dan Disiksa Pacar Selama 3 Tahun, Innalillahi, Turut Prihatin!
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Pihak keluarga menunjukkan foto korban YTT, saat ditemui di kediamannya di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Selasa (16/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Seorang perempuan asal Kabupaten Bandung, YTT (29 tahun), harus kehilangan penglihatan setelah menjadi korban penganiayaan kekasihnya.

Selama hampir tiga tahun, YTT disekap dan diculik oleh pria bernama Taufik Hidayat (30). 

Syahrul Ulum (26), adik kandung YTT, mengatakan kakaknya sejak 2023 menjalin hubungan dengan seorang pria yang dikenalnya di sebuah konser musik di Tritan Point, Kota Bandung.

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Kakaknya pernah membawa pria yang mengaku sebagai kekasihnya itu ke rumah orang tuanya.

Namun, setelah itu pihak keluarga kehilangan komunikasi dengan putrinya.

"Pernah dibawa ke sini (rumah). Posisinya ada saya dan mamah, sampai itu enggak pernah ke sini lagi."

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"Semenjak saat itu langsung lost contact, bilangnya kerja di Pasteur," kata Syahrul ditemui di kediamannya di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Selasa (16/6/2026).

Tiga tahun tanpa kabar, pada Rabu (10/6) pihak keluarga mendapat telepon dari rumah sakit jika korban saat itu ada di RS Hasan Sadikin.

Pengakuan pihak keluarga perempuan korban penculikan di Kabupaten Bandung. YTT diduga mengalami penganiayaan berat hingga kini buta permanen.

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