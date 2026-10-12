Teuku Ryan Akhirnya Blak-blakan Soal Sosok Pacar Baru
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Teuku Ryan telah move dari mantan istrinya, Ria Ricis. Dua tahun bercerai, dia kini sudah memiliki kekasih atau pacar baru.
Teuku Ryan menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Bella. Dia mengaku pertama kali saling mengenal pada 2009 silam.
Setelah sempat terpisah karena kesibukan masing-masing, keduanya kembali bertemu pada awal 2024 lalu.
“Kami ini intinya teman-teman lama sejak 2009. Dari Aneka Yess, barengan begitu. Nah, ketemu lagi pada awal 2024. Ya sudah, kami berkumpul, mengobrol, sampai sekarang,” kata Teuku Ryan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Pria berusia 32 tahun itu blak-blakan telah menjalin hubungan asmara dengan Bella selama lebih dari satu tahun.
Menurut Teuku Ryan, hubungannya tidak diawali dengan proses menyatakan cinta.
“Setahun lebih, lah, sejak perkenalan itu. Hubungan kami biasa saja. Tidak ada, ‘Lu mau jadi pacar gue?’ Kan, tidak zaman begitu lagi. Jadi, kami berjalan, berkomitmen. Kalau cocok, alhamdulillah berjodoh. Kalau tidak, ya, itu kan Allah yang mengatur semuanya,” jelasnya.
Meski telah berpacaran selama lebih dari satu tahun, Teuku Ryan menuturkan bahwa hubungan masih dalam tahap penjajakan.
Aktor Teuku Ryan telah move dari mantan istrinya, Ria Ricis. Dua tahun bercerai, dia kini sudah memiliki kekasih atau pacar baru.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Teuku Ryan Punya Pacar Baru, Ternyata Teman Lama Sejak 2009
- Ria Ricis Bagikan Tip Pilih TV Digital untuk di Rumah, Bukan soal Layar Besar
- Rayakan Ultah di Thailand, Ria Ricis Cerita Begini
- Cerita Ria Ricis Soal Rencana Pindah Ke Rumah Baru
- Dikabarkan Piercing di Hidung, Ria Ricis: Enggak, Ini Tuh...
- Blak-blakan, Ria Ricis Ungkap Alasan Lakukan Operasi Hidung