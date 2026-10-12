Teuku Ryan Akhirnya Blak-blakan Soal Sosok Pacar Baru

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Teuku Ryan telah move dari mantan istrinya, Ria Ricis. Dua tahun bercerai, dia kini sudah memiliki kekasih atau pacar baru.

Teuku Ryan menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Bella. Dia mengaku pertama kali saling mengenal pada 2009 silam.

Setelah sempat terpisah karena kesibukan masing-masing, keduanya kembali bertemu pada awal 2024 lalu.

“Kami ini intinya teman-teman lama sejak 2009. Dari Aneka Yess, barengan begitu. Nah, ketemu lagi pada awal 2024. Ya sudah, kami berkumpul, mengobrol, sampai sekarang,” kata Teuku Ryan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Pria berusia 32 tahun itu blak-blakan telah menjalin hubungan asmara dengan Bella selama lebih dari satu tahun.

Menurut Teuku Ryan, hubungannya tidak diawali dengan proses menyatakan cinta.

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“Setahun lebih, lah, sejak perkenalan itu. Hubungan kami biasa saja. Tidak ada, ‘Lu mau jadi pacar gue?’ Kan, tidak zaman begitu lagi. Jadi, kami berjalan, berkomitmen. Kalau cocok, alhamdulillah berjodoh. Kalau tidak, ya, itu kan Allah yang mengatur semuanya,” jelasnya.

Meski telah berpacaran selama lebih dari satu tahun, Teuku Ryan menuturkan bahwa hubungan masih dalam tahap penjajakan.