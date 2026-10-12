Teuku Ryan Punya Pacar Baru, Ternyata Teman Lama Sejak 2009

jpnn.com, JAKARTA - Mantan suami Ria Ricis, Teuku Ryan, tampaknya mulai membuka lembaran baru dalam urusan asmara.

Pria berusia 32 tahun itu kini diketahui memiliki kekasih baru bernama Bella.

Teuku Ryan menceritakan bahwa dirinya dan sang kekasih pertama kali saling mengenal pada 2009.

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Setelah sempat terpisah karena kesibukan masing-masing, keduanya kembali bertemu pada awal 2024.

“Kami ini intinya teman-teman lama sejak 2009. Dari Aneka Yess, barengan begitu. Nah, ketemu lagi pada awal 2024. Ya sudah, kami berkumpul, mengobrol, sampai sekarang,” ujar Teuku Ryan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (8/10).

Dia mengaku telah menjalin hubungan dengan Bella selama lebih dari satu tahun.

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Namun, menurut Teuku Ryan, hubungan mereka tidak diawali dengan pernyataan resmi atau proses menyatakan cinta seperti yang lazim dilakukan untuk meresmikan hubungan.

Keduanya memilih menjalani komitmen secara alami dan menyerahkan kelanjutan hubungan mereka kepada takdir.