Thailand Buka Putaran Kedua SEA V Cup 2026 di Jakarta dengan Mengalahkan Myanmar

jpnn.com - JAKARTA - Thailand membuka putaran kedua SEA V Cup 2026 di Jakarta dengan kemenangan melawan Myanmar.

Berlaga di Jakarta International Velodrome, Rabu (22/7) skuad asuhan Park Ki Won itu menang dengan skor 3-0 (25-20, 25-9, 25-18).

Pada laga ini Napadet Bhinijdee menjadi bintang seusai mencetak 21 angka kemenangan Thailand.

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Pemain kelahiran 24 September 2002 itu mengaku belum mengeluarkan kemampuan terbaiknya di laga ini karena lawan yang dihadapi kualitasnya di bawah Thailand.

Mantan penggawa Jakarta Garuda Jaya itu bertekad fokus ke pertandingan berikutnya menghadapi Vietnam.

“Laga pertama masih kami jadikan sebagai pemanasan menghadapi laga kedua. Tentu kami ingin memberikan yang terbaik setelah di putaran pertama tidak maksimal,” ujar pria berusia 23 tahun itu.

Kemenangan ini sejatinya mengulang prestasi di putaran pertama saat Thailand juga menang 3-0 (25-15, 25-16, 25-19) atas Myanmar.

Rencananya setelah ini Thailand dijadwalkan akan melawan Vietnam, Kamis (23/7) di Jakarta International Velodrome, Rawamangun.