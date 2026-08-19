Thailand Cetak Rekor Gila di Piala AFF 2026, Singapura Jadi Korban

jpnn.com - Thailand memastikan tiket ke final Piala AFF 2026 setelah menaklukkan Singapura pada babak semifinal.

Kekalahan 1-2 pada leg kedua di Stadion Rajamangala, Selasa (18/8/2026), tidak menghentikan langkah Gajah Perang.

Thailand tetap unggul 4-3 secara agregat dan berhak melaju ke partai puncak.

Singapura sempat membuka harapan setelah Harhys Stewart membawa The Lions unggul. Thailand kemudian menyamakan skor melalui penalti Kakana Khamyok.

Singapura kembali berada di depan setelah Pansa Hemviboon melakukan gol bunuh diri. Namun, keunggulan tersebut tidak cukup untuk membalikkan agregat. Pasalnya, Thailand menang 3-1 pada leg pertama.

Thailand Ukir Rekor Baru

Keberhasilan tersebut membuat Thailand mencatat pencapaian yang belum pernah dilakukan tim lain dalam sejarah Piala AFF.

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Gajah Perang menjadi tim pertama yang berhasil masuk final Piala AFF dalam empat edisi beruntun. Sebelumnya, Thailand sudah tampil di partai puncak pada 2020, 2022, dan 2024.

Rekor tersebut sekaligus melewati catatan Thailand sendiri ketika mereka tiga kali berturut-turut mencapai final pada periode 2012, 2014, dan 2016.