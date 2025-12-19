Thailand Jadi Batu Sandungan Terakhir Timnas Futsal Indonesia Menuju Emas SEA Games 2025
jpnn.com - Timnas futsal Indonesia berupaya menjaga asa merengkuh medali emas SEA Games 2025 saat menghadapi Thailand.
Pelatih Timnas futsal Indonesia Hector Sauto menyebut anak asuhnya siap berjuang hingga akhir demi mengatasi perlawanan tuan rumah.
Juru taktik kelahiran 7 September 1981 itu berharap Iqbal Iskandar dan kolega mampu bermain lebih kolektif.
Pasalnya, dalam beberapa kesempatan, Timnas futsal Indonesia masih kerap mengandalkan kualitas individu.
“Kami hanya memikirkan pertandingan demi pertandingan. Kompetisi di turnamen ini sangat ketat.”
“Terpenting bagi kami ialah terus bersaing di setiap game,” ujar mantan pelatih Bintang Timur Surabaya tersebut.
Timnas futsal Indonesia masih berpeluang meraih medali emas kendati sempat menelan kekalahan 0-1 dari Vietnam.
Saat ini, Evan Soumilena cum suis menempel ketat Thailand yang ada di peringkat pertama klasemen sementara.
Timnas futsal Indonesia berupaya untuk menjaga asa merengkuh medali emas SEA Games 2025 menghadapi Thailand
