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Thailand ke Final Piala AFF 2026, Status Raja Asia Tenggara Makin Tak Terbantahkan?

Thailand ke Final Piala AFF 2026, Status Raja Asia Tenggara Makin Tak Terbantahkan?
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Skuad Timnas Thailand di Piala AFF 2026. Foto: aseanutdfc.

jpnn.com - Timnas Thailand kembali berada di panggung final Piala AFF 2026.

Tiket tersebut memperbesar peluang Gajah Perang mempertahankan status sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola Asia Tenggara.

Thailand memastikan tempat di partai puncak meski kalah 1-2 dari Singapura pada leg kedua semifinal di Stadion Rajamangala, Selasa (18/8/2026).

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Kemenangan 3-1 pada pertemuan pertama membuat Thailand tetap lolos dengan agregat 4-3.

Hasil tersebut menambah panjang perjalanan Thailand di turnamen ini. Tercatat, Skuad Gajah Perang sudah 12 kali mencapai final Piala AFF, sekaligus menjadi tim dengan penampilan terbanyak di partai puncak.

Koleksi Trofi Thailand Sulit Dikejar

Dominasi Thailand juga terlihat dari jumlah gelar. Gajah Perang telah mengoleksi tujuh trofi Piala AFF, termasuk dua gelar beruntun pada 2020 dan 2022.

Dengan catatan tersebut, Thailand punya alasan kuat untuk menyandang status Raja Asia Tenggara. Apalagi, kelolosan tahun ini membuat mereka menjadi tim pertama yang mencapai final Piala AFF dalam empat edisi berturut-turut.

Namun, perjalanan Thailand menuju final 2026 tidak sepenuhnya mulus.

Thailand lolos ke final Piala AFF 2026 meski kalah dari Singapura. Ada sederet fakta yang membuat status Raja Asia Tenggara sulit dibantah.

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