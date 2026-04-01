Thailand Lengkapi Wakil Asia Tenggara di Piala Asia 2027, Malaysia Hilang

jpnn.com - Timnas Malaysia harus menerima kenyataan pahit setelah gagal mengamankan tiket ke Piala Asia 2027.

Di saat yang sama, sejumlah rival dari kawasan Asia Tenggara justru sukses melangkah ke putaran final.

Terbaru, Thailand memastikan diri lolos seusai meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Turkmenistan pada laga terakhir kualifikasi.

Hasil tersebut melengkapi daftar wakil ASEAN yang berhasil menembus turnamen bergengsi antarnegara Asia tersebut.

Sebelumnya, Singapura dan Vietnam lebih dahulu mengunci tiket Piala Asia 2027 melalui jalur kualifikasi.

Kedua tim menunjukkan performa konsisten sepanjang fase grup.

Singapura tampil impresif dengan memimpin klasemen Grup C berbekal 14 poin dari enam pertandingan.

Vietnam pun tak kalah solid. Selain meraih hasil positif di lapangan, The Golden Stars turut diuntungkan oleh keputusan AFC yang menjatuhkan sanksi kepada Malaysia.