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Thailand Pastikan Tiket Semifinal Putaran Kedua SEA V Cup 2026 setelah Bungkam Vietnam

Thailand Pastikan Tiket Semifinal Putaran Kedua SEA V Cup 2026 setelah Bungkam Vietnam
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Pevoli Thailand, Thanat Bamrungphakdi saat berlaga pada ajang SEA V Cup 2026 di Candon, Filipina. Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com, JAKARTA - Thailand memastikan ke semifinal putaran kedua SEA V Cup 2026 seusai meraih kemenangan melawan Vietnam.

Berlaga di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Kamis (23/7) skuad asuhan Park Ki Won itu menang dengan skor 3-2 (23-25, 15-25, 25-18, 25-21, 15-12).

Dengan kemenangan ini, Thanat Bamrungphakdi dan kolega juga kembali menang saat jumpa Vietnam.

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Pada putaran pertama tercatat tim Negeri Gajah Putih juga menang dengan skor 3-1 (23-25, 30-28, 25-20, 28-26) pada perebutan tempat ketiga.

Hasil ini juga membuat Thailand untuk sementara menjadi pemuncak klasemen Pool B di atas Vietnam dan Myanmar.

Pada laga sebelumnya juara AVC Challenge Cup edisi 2023 itu juga menang dengan skor 3-0 (25-20, 25-9, 25-18) saat jumpa Myanmar.

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Rencananya setelah ini Thailand akan menunggu runner up Pool A pada laga semifinal yang berlangsung, Sabtu (25/7).

Adapun Vietnam akan menghadapi Myanmar terlebih dahulu pada Jumat (24/7) di laga pemungkas Pool B.

Thailand memastikan ke semifinal putaran kedua SEA V Cup 2026 seusai meraih kemenangan melawan Vietnam, Kamis (23/7)

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