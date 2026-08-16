Thailand Pukul Singapura di Leg I Semifinal Piala AFF 2026

jpnn.com - KALLANG - Thailand menghantam tuan rumah Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026.

Bertandang ke Jalan Besar Stadium, Sabtu (15/8) tim berjuluk Gajah Perang itu menang dengan skor 3-1.

Teerasak Poeiphimai menjadi bintang kemenangan Thailand setelah mencetak brace pada menit ke-14 dan 26.

Adapun satu gol Thailand lainnya disumbangkan Seksan Ratree pada menit ke-51.

Pada laga ini Singapura hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui Ilhan Fandi pada menit ke-84.

Kemenangan ini membuat satu kaki Thailand bak sudah berada di final ASEAN Hyundai Cup 2026.

Sarach Yooyen kini hanya membutuhkan hasil imbang pada pertandingan kedua untuk memastikan kali ketujuh tampil pada ajang akbar antarnegara Asia Tenggara itu.

Adapun Singapura wajib menang dengan selisih minimal dua gol untuk membalikkan agregat.