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Thailand Revans Lawan Kamboja, Timnas Voli Putra Indonesia Siap Menyusul?

Thailand Revans Lawan Kamboja, Timnas Voli Putra Indonesia Siap Menyusul?
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Pevoli Thailand, Anurak Phanram saat berlaga pada putaran pertama SEA V Cup 2026 melawan Kamboja di Candon City, Filipina. Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com - Thailand akhirnya sukses membalas kekalahan dari Kamboja pada semifinal putaran kedua SEA V Cup 2026.

Berlaga di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Sabtu (25/7/2026), tim asuhan Park Ki Won menang dengan skor 3-0 (25-18, 25-19, 25-18).

Hasil ini menjadi ajang revans bagi Anurak Phanram dan kolega setelah pada putaran pertama takluk 1-3 (21-25, 25-16, 23-25, 17-25) dari tim Negeri Angkor Wat.

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Partai final SEA V Cup 2026 dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Velodrome, Minggu (26/7/2026) pukul 15.30 WIB.

Sebelum final digelar, laga perebutan tempat ketiga lebih dahulu dimainkan.

Thailand akan menghadapi pemenang duel Timnas voli putra Indonesia kontra Vietnam yang berlangsung Sabtu (25/7) pukul 19.00 WIB.

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Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.(fal/jpnn)

Thailand akhirnya mampu revans melawan Kamboja pada semifinal putaran kedua SEA V Cup 2026, Sabtu (25/7)


Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal

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