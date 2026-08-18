menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Thailand vs Singapura: Rekor Gila Gajah Perang Mengancam Langkah The Lions

Thailand vs Singapura: Rekor Gila Gajah Perang Mengancam Langkah The Lions

Thailand vs Singapura: Rekor Gila Gajah Perang Mengancam Langkah The Lions
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Timnas Thailand di Piala AFF 2026. Foto: X/Changsuek_TH.

jpnn.com - Singapura menghadapi tugas berat untuk membalikkan keadaan saat bertemu Thailand pada leg kedua semifinal Piala AFF 2026.

Thailand membawa keuntungan besar setelah mengamankan kemenangan 3-1 pada pertemuan pertama di Stadion Jalan Besar, Sabtu (15/8/2026).

Selain unggul secara agregat, Thailand memiliki catatan kandang yang membuat Singapura berada dalam posisi sulit.

Baca Juga:

Rekor Kandang Thailand Jadi Ancaman

Gajah Perang terakhir kali menelan kekalahan dari Singapura di kandang ialah November 2009.

Setelah pertandingan tersebut, Thailand selalu mampu menghindari kekalahan ketika menjamu The Lions.

Catatan itu menjadi modal Thailand sebelum menjamu Singapura di Bangkok, Selasa (18/8/2026) malam WIB.

Baca Juga:

Singapura Menjalani Misi Sulit

Dengan defisit dua gol dari leg pertama, Singapura harus tampil agresif sekaligus menjaga pertahanan jika ingin merebut tiket final.

Namun, sejarah pertemuan di kandang Thailand membuat misi tersebut makin berat. Gajah Perang memiliki kepercayaan diri tinggi untuk kembali mempertahankan dominasi mereka.

Singapura menghadapi tugas berat untuk membalikkan keadaan saat bertemu Thailand pada leg kedua semifinal Piala AFF 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI