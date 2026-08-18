Thailand vs Singapura: Rekor Gila Gajah Perang Mengancam Langkah The Lions

jpnn.com - Singapura menghadapi tugas berat untuk membalikkan keadaan saat bertemu Thailand pada leg kedua semifinal Piala AFF 2026.

Thailand membawa keuntungan besar setelah mengamankan kemenangan 3-1 pada pertemuan pertama di Stadion Jalan Besar, Sabtu (15/8/2026).

Selain unggul secara agregat, Thailand memiliki catatan kandang yang membuat Singapura berada dalam posisi sulit.

Rekor Kandang Thailand Jadi Ancaman

Gajah Perang terakhir kali menelan kekalahan dari Singapura di kandang ialah November 2009.

Setelah pertandingan tersebut, Thailand selalu mampu menghindari kekalahan ketika menjamu The Lions.

Catatan itu menjadi modal Thailand sebelum menjamu Singapura di Bangkok, Selasa (18/8/2026) malam WIB.

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Singapura Menjalani Misi Sulit

Dengan defisit dua gol dari leg pertama, Singapura harus tampil agresif sekaligus menjaga pertahanan jika ingin merebut tiket final.

Namun, sejarah pertemuan di kandang Thailand membuat misi tersebut makin berat. Gajah Perang memiliki kepercayaan diri tinggi untuk kembali mempertahankan dominasi mereka.