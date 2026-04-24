The 1O1 Hotels & Resorts Rayakan Kartini: Racik Cerita Perempuan, Budaya, dan Jamu

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Kartini, PHM HOTELS menghadirkan sebuah media gathering bertajuk “#KartiniKini: Racik Cerita Perempuan, Budaya & Jamu”, sebagai bentuk apresiasi terhadap peran perempuan Indonesia dalam merawat budaya sekaligus menghadirkan relevansinya dalam gaya hidup modern.

Mengangkat tema perempuan, budaya, dan wellness, kegiatan ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan PHM HOTELS dengan 30 rekan media nasional dalam suasana yang intimate dan meaningful.

Jamu dihadirkan bukan hanya sebagai minuman tradisional, tetapi sebagai simbol warisan budaya nusantara yang lahir dari pengetahuan turun-temurun perempuan Indonesia, serta kini kembali relevan dalam tren wellness modern.

Acara ini menghadirkan sesi interactive talkshow bersama founder dari Suwe Ora Jamu Nova Dewi Setiabudi, Staf Khusus Menteri Kebudayaan Bidang Diplomasi Budaya dan Hubungan Internasional Annisa Rengganis, serta Kabag Humas & Kerjasama PFM - Politeknik Sahid Rita Ritasari, yang membahas peran perempuan dalam menjaga budaya, sekaligus mengangkat jamu sebagai bagian dari gastronomy diplomacy Indonesia.

“Melalui #KartiniKini, kami ingin menghadirkan ruang yang lebih dekat dan hangat untuk merayakan perempuan Indonesia bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai penggerak budaya yang terus hidup dan berkembang. Jamu menjadi salah satu representasi nyata bagaimana warisan perempuan dapat tetap relevan dan menjadi bagian dari gaya hidup modern,” ujar VP Brand & Development PHM HOTELS Marcia Tirtawisata.

Corporate Brand & Marcom Manager PHM HOTELS Greta Indri menambahkan hospitality hari ini bukan hanya tentang tempat menginap, tetapi juga tentang bagaimana dapat menghadirkan pengalaman yang memiliki makna.

"Melalui pendekatan culture-led experience dan storytelling, kami ingin membawa budaya Indonesia termasuk jamu ke dalam ruang yang lebih relevan dan engaging, terutama bagi generasi saat ini,” katanya.

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem kolaborasi, dalam kesempatan ini THE 1O1 Hotels & Resorts juga secara resmi meluncurkan kerja sama strategis dengan JNE dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.