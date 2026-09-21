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The 2nd Siloam Neuroscience Summit 2026 Soroti Era Baru Bedah Saraf

The 2nd Siloam Neuroscience Summit 2026 Soroti Era Baru Bedah Saraf
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Perhelatan The 2nd Siloam Neuroscience Summit 2026. Foto: Tim The 2nd Siloam Neuroscience Summit 2026

jpnn.com, JAKARTA - Siloam Hospitals Lippo Village sukses menyelenggarakan The 2nd Siloam Neuroscience Summit 2026 bertema Beyond Boundaries: Unlocking a New Era of Neuroscience.

Perhelatan ini sekaligus menandai 30 tahun Neuroscience Centre Siloam Hospitals Lippo Village dalam mengembangkan keahlian klinis, inovasi layanan, pendidikan, penelitian, serta kolaborasi di bidang neurologi dan bedah saraf.

Forum yang menghadirkan lebih dari 55 pembicara nasional dan internasional ini mempertemukan praktisi, akademisi, dan tenaga kesehatan lintas negara.

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Memasuki era baru pelayanan saraf dan bedah saraf, integrasi lintas disiplin, teknologi, dan pendekatan klinis menjadi kunci. 

Perkembangan advanced imaging, neuromodulasi, artificial intelligence (AI), precision medicine, dan teknologi bedah memperkuat kemampuan diagnosis serta tata laksana kondisi saraf.

Chairman The 2nd Siloam Neuroscience Summit 2026 Yusak Mangara Tua Siahaan mengungkapkan forum ini menggambarkan semangat untuk menghadirkan pendekatan terintegrasi lebih tepat, aman, dan efektif bagi pasien melalui akselerasi penerapan inovasi klinis.

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"Masa depan neuroscience membutuhkan kolaborasi lintas disiplin dan pertukaran pengetahuan yang semakin terbuka," kata Yusak. 

CEO Siloam International Hospitals, Caroline Riady menyatakan selama tiga puluh tahun pihaknya konsisten berinvestasi pada keahlian, teknologi, inovasi, serta kolaborasi.

Siloam Hospitals Lippo Village sukses menyelenggarakan The 2nd Siloam Neuroscience Summit 2026 bertema Beyond Boundaries: Unlocking a New Era of Neuroscience.

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