The Architecture of Risk Ungkap Batas Keberanian dan Kenekatan
jpnn.com, JAKARTA - Perbedaan antara keberanian mengambil risiko dan kenekatan menjadi salah satu gagasan utama dalam buku The Architecture of Risk.
Buku tersebut merekam perjalanan dan pemikiran Renaldy Pujiansyah melalui tulisan jurnalis Mima Safa serta sejumlah catatan personal Renaldy.
Buku ini tidak hanya mengisahkan keberhasilan, tetapi juga membahas keputusan, kegagalan, dan pengalaman yang membentuk cara Renaldy dalam melihat risiko.
Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses memahami bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi yang perlu diperhitungkan.
Dalam bab Risk Taker, Renaldy menjelaskan perbedaan keberanian dan kenekatan melalui analogi perjalanan.
Menurutnya, orang yang berani mengambil risiko tetap mempertimbangkan tujuan, memetakan jalan, dan memperhitungkan kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Sementara itu, kenekatan dilakukan tanpa persiapan yang memadai.
Gagasan tersebut kemudian menjadi dasar dari judul The Architecture of Risk, yang menggambarkan risiko sebagai sesuatu yang perlu dibaca, dipetakan, dan diperhitungkan sebelum dipilih.
Namun, buku ini juga menunjukkan bahwa perhitungan tidak selalu berujung pada keberhasilan.
Buku The Architecture of Risk mengungkap batas keberanian dan kenekatan dalam mengambil risiko.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Renaldy Pujiansyah Perkenalkan The Architecture of Risk Pada Anak-Anak Panti
- Buku 'Perang Kognitif' Dr. Agus Bhakti: Saat Informasi Menjadi Senjata Massal Baru
- Rifyan Ridwan Saleh Deklarasikan Diri Maju Jadi Bakal Calon Ketua Umum PB HMI Saat Peluncuran Bukunya
- Bertema Perjuangan, Blooks Sukses Gelar Diskusi Buku Sastra Hingga Penampilan Musik
- Membedah Perilaku Konsumen lewat 'Customer Behavior in The Digital Era'
- Menjembatani Iman dan Realitas: HAAK PP ISKA Luncurkan Buku 'Teologi Publik dan Dialog Aksi'