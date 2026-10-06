The Architecture of Risk Ungkap Batas Keberanian dan Kenekatan

jpnn.com, JAKARTA - Perbedaan antara keberanian mengambil risiko dan kenekatan menjadi salah satu gagasan utama dalam buku The Architecture of Risk.

Buku tersebut merekam perjalanan dan pemikiran Renaldy Pujiansyah melalui tulisan jurnalis Mima Safa serta sejumlah catatan personal Renaldy.

Buku ini tidak hanya mengisahkan keberhasilan, tetapi juga membahas keputusan, kegagalan, dan pengalaman yang membentuk cara Renaldy dalam melihat risiko.

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Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses memahami bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi yang perlu diperhitungkan.

Dalam bab Risk Taker, Renaldy menjelaskan perbedaan keberanian dan kenekatan melalui analogi perjalanan.

Menurutnya, orang yang berani mengambil risiko tetap mempertimbangkan tujuan, memetakan jalan, dan memperhitungkan kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Sementara itu, kenekatan dilakukan tanpa persiapan yang memadai.

Gagasan tersebut kemudian menjadi dasar dari judul The Architecture of Risk, yang menggambarkan risiko sebagai sesuatu yang perlu dibaca, dipetakan, dan diperhitungkan sebelum dipilih.

Namun, buku ini juga menunjukkan bahwa perhitungan tidak selalu berujung pada keberhasilan.