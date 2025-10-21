The Asia Records Resmi Diluncurkan, Penghargaan untuk Bakat Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - The Asia Records resmi diluncurkan oleh Armani Media Sdn Bhd. Itu diluncurkan untuk memberikan penghargaan terhadap usaha dan bakat luar biasa individu maupun organisasi.

The Asia Records dibentuk sebagai sebuah inisiatif untuk mengubah lanskap penghargaan dengan tujuan merayakan, serta mengakui pencapaian luar biasa individu, dan organisasi di seluruh Asia.

The Asia Records diharapkan dapat menjadi penghargaan paling bergengsi di Asia, setelah The Guinness World Record.

Adapun The Asia Records didirikan oleh Datuk KK Chua, yang mencurahkan ide dan upayanya untuk mewujudkan platform tersebut sebagai wadah menonjolkan dan mengangkat berbagai pencapaian luar biasa dari individu dan organisasi di seluruh Asia.

Peluncuran tersebut dilakukan oleh Penasihat The Asia Records, Tunku Fauzi Tunku Abdul Malek, dalam sebuah acara di Glenmarie 8 Business Park, Shah Alam.

"Kami ingin mendokumentasikan setiap pencapaian mereka, mempromosikan keunggulan serta dedikasi mereka dalam berbagai bidang seperti seni, olahraga, sains, dan pengabdian masyarakat," ujar Datuk KK Chua dalam keterangannya.

"Inisiatif ini tidak hanya menyoroti bakat dan kemampuan masyarakat Asia, tetapi juga menumbuhkan semangat kompetisi sehat dan motivasi. Dengan 60 persen populasi dunia berasal dari Asia, kami menyadari potensi besar yang belum sepenuhnya digali di kawasan dinamis ini," sambungnya.

Dia menilai, setiap pencapaian penting layak mendapatkan pengakuan, yang sekaligus dapat menjadi pemicu semangat bagi orang lain untuk mengikuti jejak para tokoh sukses tersebut.