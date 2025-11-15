The Body Shop Indonesia Hadirkan Wrapped in Love 2025, Perayaan Penuh Makna

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah semarak musim liburan, The Body Shop Indonesia mengajak masyarakat untuk kembali menemukan makna sejati dari memberi melalui kampanye Wrapped in Love, sebuah perayaan yang hangat dan penuh kepedulian.

Menggabungkan momen perawatan diri dengan dampak yang bermakna, Wrapped in Love bukan sekadar koleksi gift, tetapi ajakan untuk berbagi cinta yang melampaui bungkusnya.

Dengan pesan utama 'Lebih dari sekadar hadiah, kami memberi makna', The Body Shop Indonesia mengajak setiap orang untuk kembali pada kenangan, perhatian, dan kebaikan, merayakan semangat lama dengan napas baru: keindahan yang tulus dan kecantikan yang bermakna.

“Kami percaya, setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan cinta dapat membawa perubahan besar. Melalui Wrapped in Love, kami ingin menghadirkan kembali kehangatan memberi, dibungkus dengan cinta, makna, dan kepedulian. The Body Shop selalu ada untuk menemani setiap momen berharga pelanggan kami, menghadirkan keindahan yang bukan hanya terlihat, tetapi juga benar-benar dirasakan dari hati,” ungkap Chrisensia Nimas, Head of Marketing & E-Commerce, The Body Shop Indonesia dalam keterangan resmi.

Sebagai bagian dari perayaan Wrapped in Love, The Body Shop Indonesia menghadirkan pengalaman multisensori yang dirancang untuk menghidupkan semangat Natal melalui wewangian, tekstur, dan suasana hangat khas The Body Shop di setiap sudutnya.

Kampanye tersebut hadir di dua lokasi spesial yang menjadi pusat kemeriahan akhir tahun, Lippo Mall Kemang (12-16 November 2025), dan Mall Kelapa Gading 3 (26-30 November 2025)

Setiap lokasi akan disulap menjadi gifting wonderland yang menghadirkan kehangatan, aroma, dan keceriaan khas Natal.

Pengunjung dapat menikmati pengalaman beauty and gifting yang lengkap, mulai dari mencoba produk terbaru The Body Shop, yaitu rangkaian Limited Edition Christmas 2025 dengan aroma gourmand Sugarplum Passion, Cranberry Crush, dan Caramel Cuddle.