The Cornerstone Jadi Ruang Kritis Gen-Z Membahas Masa Depan AI

jpnn.com, JAKARTA - Para pelajar tampil vokal dan kritis membedah kompleksitas masa depan di tengah disrupsi kecerdasan buatan (AI), dalam konferensi The Cornerstone yang baru saja usai.

Acara kolaborasi antara EduALL dan Indonesia Mengajar itu sukses menjadi melting pot bagi pelajar, mahasiswa, dan tokoh-tokoh profesional.

Di forum tersebut, siswa dan pakar berbaur dan berbagi dialog kritis yang terbuka mengenai “AI & The Future We Are Building”.

"Hari ini beneran happy dan lega banget. Liat anak-anak se-vokal dan sekritis itu bahas AI bareng para expert. Tujuan utama kita bener-bener tercapai," ucap Brand Manager EduALL Christina Yoris.

Christina menilai antusiasme tersebut membuktikan bahwa Gen-Z tidak menutup mata terhadap dampak teknologi.

“Mereka sangat sadar kalau AI itu pisau bermata dua. Lewat The Cornerstone, kami pastikan keresahan dan aspirasi mereka tidak cuma mandek di ruang kelas, tetapi benar-benar didengar secara setara oleh para profesional," kata dia.

Fasilitas inilah yang menjadi nilai paling autentik dari The Cornerstone.

Bukan sekadar seminar satu arah, acara menjelma menjadi ruang aman bagi pelajar untuk menyampaikan keresahan dan berdialog setara.