The Doll Ghawiah Siap Tayang di Layar IMAX, Darius Sinathrya & Sara Wijayanto Antusias

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Hitmaker Studios bersiap merilis film horor terbarunya, The Doll Ghawiah.

Menariknya, film itu bakal tayang di 18 layar IMAX di seluruh penjuru Indonesia mulai 29 Oktober 2026.

Pemeran Arya dalam The Doll Ghawiah, Darius Sinatrya mengaku ini merupakan film pertamanya yang tayang di IMAX.

Dia mengatakan dirinya sempat melihat sebentar film yang dibintanginya itu yang tayang di IMAX.

Menurut dia pengalaman menonton filmnya lewat layar IMAX memang terasa berbeda. Dia berharap para penonton nanti bisa menikmatinya.

"Tadi sempat ngintip menjelang adegan-adegan akhir ya, dan memang lebih dapat sih ya. Lebih dapat dari detail-detail adegannya begitu kan, terus dari audionya juga. Ya, mudah-mudahan bisa jadi satu immersive experience yang menghibur nanti buat penonton-penonton The Doll Ghawiah," ujar Darius Sinathrya di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru baru ini.

Pemeran Laras, Sara Wijayanto juga mengungkapkan antusiasmenya tatkala mengetahui soal film The Doll Ghawiah yang juga tayang di layar IMAX.

"Iya. Kaget banget pas dikasih tahu juga kayak, 'Hah, di IMAX?! Oh my God!', begitu. Terus kepikiran kayak, 'Hah, mukanya gede banget dong nanti', bikin insecure ya," ucap Sara Wijayanto seraya bercanda.