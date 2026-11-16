jpnn.com, JAKARTA SELATAN - The Dudas Minus One menyampaikan permintaan maaf terkait anggaran jasa publikasi di Natuna dari KKP yang diduga mencapai miliaran rupiah.

Musisi Ariel NOAH mewakili The Dudas Minus One menyampaikan permintaan secara langsung terkait persoalan tersebut.

"The Dudas Minus One ada di sini untuk menyampaikan permintaan maaf atas keresahan yang terjadi di publik terkait dengan pekerjaan yang menggunakan dana publik untuk kegiatan yang melibatkan jasa kami sebagai pekerja seni," ujar Ariel di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Senin (16/11).

Dia menyadari soal keresahan yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, itu merupakan hal yang wajar dan patut disuarakan.

Menanggapi keresahan publik, The Dudas Minus One lantas memutuskan untuk mengembalikan seluruh dana dari kerja sama tersebut, sekaligus honor pribadi ke masyarakat yang membutuhkan uluran tangan.

"Kami memutuskan untuk menyalurkan kembali seluruh dana yang kami terima dari kerja sama yang menjadi sorotan saat ini, termasuk honor pribadi kami, untuk disalurkan sebagai bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan," kata Ariel.

Dia menegaskan langkah pengembalian dana itu bukan untuk menghentikan kritik atau menyelesaikan permasalahan secara instan, melainkan wujud nyata dari tanggung jawab mereka.

"Kami juga tahu bahwa keputusan ini bukan untuk menghentikan kritik. Bukan berarti bahwa dengan yang dilakukan ini bahwa masalah ini selesai, bukan. Tapi tindakan ini adalah bentuk dari tanggung jawab," tutur pelantun Separuh Aku tersebut.