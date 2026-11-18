jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Gading Marten menunjukkan solidaritasnya di tengah polemik yang menerpa grup motor The Dudas Minus One.

Dia mengaku ada sejumlah pihak yang mempertanyakan mengapa dirinya tak keluar dari grup motor tersebut.

"Banyak yang bilang, mungkin bukan kepada saya saja, mungkin ada beberapa dari teman-teman, 'Kenapa enggak cabut aja sih dari The Dudas?', mungkin ada yang bilang seperti itu," ujar Gading Marten di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Senin (16/11).

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Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Gading Marten lantas menekankan bahwa persoalan yang menerpa grup mereka harus dipukul secara bersama.

Sebab menurutnya, sahabat yang baik bukan yang pergi meninggalkan ketika diterpa masalah.

"Justru ini yang saya pengin tekankan, saya berada di sini karena saya harus bertanggung jawab bukan terhadap diri saya sendiri, tapi tanggung jawab di The Dudas Minus One. Saya bekerja di sini juga bareng-bareng. Kami ada masalah kami hadapi bareng-bareng," kata mantan suami Gisella Anastasia tersebut.

"Dan sekali lagi, sahabat yang baik justru dialah orang yang pertama mengingatkan, tidak meninggalkan, dan yang pastinya bagaimana mencari solusi untuk masalah ini bisa diperbaiki," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, dia turut mengenang perjalanan panjangnya bersama sahabatnya, Raffi Ahmad.