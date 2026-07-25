The Dusty Rusty Tunjukkan Keunikan Lewat Mini Album Platipus

jpnn.com, JAKARTA - Band retro-pop asal Bogor, The Dusty Rusty, terus membuktikan produktivitas di kancah musik Indonesia.

Pembuktian tersebut kali ini ditunjukkan dengan peluncuran mini album perdana yang bertitel Platipus pada Sabtu (25/7).

The Dusty Rusty awalnya mulai mencuri perhatian setelah merilis beberapa single lepas.

Kini, band beranggotakan Denrobay (vokal/gitar), Kuray (gitar), Cupla (bass), Russel (drum) itu siap melangkah lebih jauh lewat album baru.

Menyajikan 5 lagu yang lekat pengaruh musik pop era 1950-1960an, The Dusty Rusty mencoba menghadirkan suguhan musik yang tetap terasa relevan dengan berbagai singgahan spektrum penulisan lirik khas anak muda yang terasa lugas, tanpa banyak permainan kata.

"Kami berusaha merangkum berbagai fase percintaan mulai dari ekspektasi, kegelisahan, hingga proses pendewasaan dari sudut pandang seorang laki-laki muda tanpa harus berjarak dengan identitas musik yang membentuk kami,” ungkap Cupla dari The Dusty Rusty.

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Dari sisi musikal, The Dusty Rusty menggabungkan musik pop retro, rock ‘n’ roll, hingga rockabilly era 1950-an dengan pendekatan modern.

Pengaruh dari album-album awal The Beatles, seperti Please Please Me dan A Hard Day’s Night, turut pula membentuk warna musikal yang diusung dalam mini album Platipus.