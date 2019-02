The Favourite Borong 7 BAFTA

jpnn.com - Judul The Favourite berkali-kali menggaung di Royal Albert Hall, lokasi pelaksanaan BAFTA (British Academy of Films and Television Arts) pada Minggu malam waktu setempat (10/2). Film yang berlatar cerita Inggris pada 1708 itu menang besar di ''rumahnya''. Mereka memboyong tujuh penghargaan sekaligus, baik dari kategori teknik maupun akting.

Sebagaimana bisa diprediksi, Olivia Colman memboyong piala Best Actress. Dalam sambutannya, dia sukses membikin penonton tergelak. Sontekan pidatonya sulit dibaca karena tangannya gemetaran.

''Ya Tuhan, aku harus ngomong apa lagi... Kita bakalan kacau banget malam ini,'' ucapnya, disambut aplaus penonton.

Tambahan satu piala itu membuat aktris berusia 45 tahun tersebut semakin dijagokan untuk memboyong piala Best Actress di Oscars dua pekan lagi.

Pemenang kategori Best Actor, Rami Malek, juga mendapat sambutan meriah. Dari perannya sebagai Freddie Mercury di Bohemian Rhapsody, dia sudah mengantongi tiga piala aktor terbaik.

''Warisan musik kalian amat sakral, jadi thank you, thank you, thank you karena telah melibatkanku. Terima kasih lagi buat Freddie Mercury,'' ucapnya.

Di pidato penerimaannya, dia tidak menyebutkan nama Bryan Singer, sutradara Bohemian Rhapsody yang dipecat di tengah proses penggarapan.

Selain The Favourite, Roma menjadi ''pemborong'' piala di pergelaran ke-72 BAFTA. Film besutan Alfonso Cuaron itu memenangi empat kategori sekaligus. Dua di antaranya merupakan kategori utama, yakni Best Director dan Best Film. (The Guardians/fam/c19/jan)

Sumber : Jawa Pos