The Fed Kembali Tahan Suku Bunga, Harga Bitcoin Masih Bertahan

jpnn.com, JAKARTA - Harga Bitcoin di Market Indodax masih bertahan sekitar Rp1.150.000.000 hingga Rp1.172.000.000 semenjak pengumuman Federal Reserve (The Fed).

Keputusan The Fed ini menjadi yang kelima secara berturut-turut dan telah sesuai dengan ekspektasi mayoritas pelaku pasar.

Meski demikian, hasil pemungutan suara yang terbelah 9 berbanding 3 menunjukkan masih adanya perbedaan pandangan di internal bank sentral Amerika Serikat mengenai arah kebijakan moneter ke depan.

Merespons hal tersebut, Chief Marketing Officer INDODAX, Aloysia Dian mengatakan pasar saat ini tidak hanya memperhatikan keputusan suku bunga yang bertahan, tetapi juga mencermati keseluruhan pesan yang disampaikan bank sentral, termasuk pandangan para pembuat kebijakan terhadap prospek ekonomi ke depan.

“Bagi pasar, yang terpenting bukan hanya apakah suku bunga dinaikkan atau dipertahankan, tetapi juga seberapa besar kepastian yang diberikan terhadap arah kebijakan berikutnya. Ketika hasil FOMC sesuai dengan ekspektasi, ruang bagi volatilitas akibat kejutan kebijakan cenderung berkurang, sehingga ini menunjukkan bahwa sentimen pasar terbentuk dari kombinasi berbagai faktor, bukan hanya satu indikator saja,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan suku bunga The Fed memiliki pengaruh yang luas terhadap pasar keuangan global karena memengaruhi likuiditas, biaya pendanaan, serta preferensi investor terhadap aset berisiko, termasuk kripto.

Oleh karena itu, setiap perubahan arah kebijakan moneter Amerika Serikat umumnya turut memengaruhi pergerakan berbagai kelas aset, termasuk pergerakan Bitcoin.

“Keputusan The Fed sering menjadi salah satu faktor yang memengaruhi sentimen pasar. Namun, pergerakan pasar tidak ditentukan oleh satu faktor saja. Karena itu, investor sebaiknya tetap disiplin menjalankan strategi investasinya dan tidak terpaku pada fluktuasi harga dalam jangka pendek, tetapi tetap disiplin menjalankan strategi investasi sesuai tujuan dan profil risikonya,” tambahnya.