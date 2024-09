The Guardian of Nusantara, Kolaborasi Spektakuler Alffy Rev dan Once Mekel

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber sekaligus komponis, Alffy Rev menjalin kolaborasi dengan penyanyi Once Mekel lewat lagu The Guardian of Nusantara.

Lagu tersebut dipersembahkan dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Alffy Rev meluncurkan single sekaligus video musik The Guardian of Nusantara melalui akun miliknya di YouTube.

Video musik spektakuler itu dihadirkan dengan teknik animasi cinema 4D yang canggih dan dipadukan dengan gambar-gambar dari Candi Sukuh dan beberapa lokasi di Bali.

Saat hari pertama rilis, video tersebut langsung ditonton 1,6 juta viewers dan menduduki nomor 3 trending topic di YouTube.

Lagu The Guardian of Nusantara karya Alffy Rev yang dinyanyikan oleh Once Mekel serasa menyatu dengan visual yang ditampilkan pada video musik.

Dengan kekuatan vokal Once Mekel yang khas, lagu tersebut makin bernyawa dan magis.

"Perkenalan saya dengan Alffy cukup lama. Karena saya bersama PAPPRI (organisasi musisi) sering membuat konser-konser di universitas yang bernafaskan cinta tanah air. Nama rangkaian konser itu Festival Kebangsaan. Alffy sering kami undang untuk perform dan juga menjadi pembicara," kata Once Mekel.