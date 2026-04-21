The Hawk Putih U-14 Putra Berjaya di Kejurkot Basket Tangsel 2026
jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Team basket The Hawk Putih U-14 Putra berhasil memenangkan juara pertama Kejuaraan Kota (Kejurkot) Bola Basket Tangsel 2026.
Mereka meraih tropi juara pertama usai mengalahkan team Tangsel Thunder A U-14 di Respect Arena, Tangerang.
The Hawk Putih berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 71-44. Mereka menunjukkan dominasi mereka sepanjang pertandingan.
Dengan selisih 27 poin, The Hawk Putih menunjukkan performa yang solid dan konsisten dari awal hingga akhir.
Salah satu pemain kunci dari The Hawk Putih adalah Izzat Wardana Muzella (#72), yang mencatatkan double-double dengan 10 poin dan 10 rebound, serta 6 steal yang mengesankan.
Efisiensi permainan Izzat tercermin dari EFF 19 dan +/- 29, menunjukkan dampak besar yang ia berikan di lapangan.
Meskipun akurasi tembakannya dari luar busur tidak maksimal, kontribusinya dalam aspek lain sangat berharga bagi timnya.
Kejurkot Bola Basket Tangsel 2026 diikuti klub dan tim dari sejumlah kategori usia, mulai dari kategori U-14, U-16 dan U-18, baik putra maupun putri.
