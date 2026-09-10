The Jakmania Dapat Peringatan Menjelang Persija Vs Persib
jpnn.com - JAKARTA - Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) menjadi panggung duel Persija Jakarta vs Persib Bandung pada pekan kedua Super League pada Sabtu (12/9).
Sebelum laga hadir, Direktur Utama I.League Ferry Paulus lebih mengeluarkan peringatan keras kepada The Jakmania.
Pertandingan ini menjadi sorotan besar karena untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun Macan Kemayoran kembali menjadikan stadion kebanggaan Indonesia tersebut sebagai kandang saat menghadapi rival abadinya.
Terakhir kali Persija menjamu Persib di SUGBK terjadi pada 10 Juli 2019.
Kembalinya duel Persija vs Persib ke Ibu Kota membuat tensi pertandingan diprediksi meningkat.
Apalagi kedua tim membawa misi besar. Persib datang sebagai juara bertahan, sedangkan Persija berambisi mengangkat trofi.
Ferry Paulus secara khusus menyoroti peran The Jakmania sebagai tuan rumah. Dia meminta suporter Persija menunjukkan SUGBK bisa menjadi panggung pertandingan besar tanpa diwarnai provokasi maupun kericuhan.
"Persija, The Jakmania, suporter Persija, untuk bisa menjaga rumahnya dengan menjadi tuan rumah yang baik tentunya,” ujar Ferry Paulus, Kamis (10/9).
Direktur I.League Ferry Paulus memberikan peringatan kepada The Jakmania. Apa itu, Bang?
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