The Jakmania Desak Persija vs Persib Tetap di Jakarta, Khawatir Gesekan Suporter Pecah di Daerah

jpnn.com - Pertarungan Persija Jakarta kontra Persib Bandung bukan sekadar duel dua rival besar.

Pertandingan yang dijadwalkan pada pekan kedua Super League 2026/2027 itu juga menjadi perhatian serius The Jakmania, terutama terkait keamanan suporter di luar Jakarta.

Pengurus Pusat (PP) The Jakmania berharap duel panas tersebut tetap digelar sesuai rencana di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Sabtu (12/9/2026).

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Ketua Umum The Jakmania Muhammad Aditya Putra menilai Jakarta merupakan lokasi paling ideal untuk menggelar pertandingan tersebut.

Menurutnya, pemindahan laga ke daerah lain berpotensi menciptakan persoalan baru.

Kekhawatiran terbesar berada pada anggota The Jakmania yang tinggal di luar Jakarta, khususnya di Jawa Barat dan Banten.

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Jika pertandingan dimainkan di luar ibu kota, konsentrasi massa dari dua kelompok suporter dikhawatirkan bertemu di wilayah yang sama.

"Ini pertandingan kandang pertama, sudah seharusnya main di Jakarta. Itu paling ideal," kata Adit kepada wartawan di Jakarta.