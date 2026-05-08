The Jakmania Kecewa Laga Persija Vs Persib Dipindah ke Samarinda: Terlalu Banyak Drama

jpnn.com, DEPOK - Kekecewaan membuncah di kalangan The Jakmania setelah duel panas antara Persija Jakarta Vs Persib Bandung kembali dipindahkan dari Jakarta.

Bagi The Jakmania, keputusan membawa laga ke Stadion Segiri di Samarinda hanyalah episode baru dari drama panjang yang terus menghantui pertemuan dua rival abadi tersebut.

Ratusan anggota The Jakmania memadati markas latihan Persija di Depok, Jumat pagi (8/5/2026).

Sejak pukul 08.00 WIB mereka sudah berdatangan, menunggu sesi latihan berakhir sebelum akhirnya masuk ke lapangan.

Nyanyian, orasi, dan teriakan dukungan menggema, tetapi kali ini diselimuti nada kekecewaan yang sulit disembunyikan.

"Saya mewakili teman-teman yang ada di sini, di rumah, dan yang sedang bekerja. Kekecewaan kami jelas, kami selalu dipersulit saat melawan Persib di Jakarta," ujar Korwil The Jakmania Kebagusan Ronaldo Marcofan Basten.

Bagi The Jakmania, kepindahan venue ke Samarinda terasa seperti luka lama yang terus dibuka.

Sejak 2019, Persija Jakarta tak pernah lagi benar-benar menjamu Persib Bandung di ibu kota. Laga yang seharusnya berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) itu lagi-lagi harus dipindahkan karena alasan keamanan.