The Jakmania Terkena Sanksi, Bung Ferry Sampai Mengucap Kalimat yang Sama Berulang Kali

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Ketua Umum The Jakmania Ferry Indrasjarief meminta Persija Jakarta menerima sanksi Komite Disiplin (Komdis) PSSI tanpa mengajukan banding.

Menurutnya, hukuman larangan The Jakmania mendampingi Persija dalam enam pertandingan tandang sudah tepat.

"Ya kalau kami, rugi ya, iya, tetapi ini cukuplah ya. Sudah cukup tepat," ujar Ferry.

Pria yang akrab disapa Bung Ferry itu memahami sanksi tersebut berpotensi merugikan Persija, terutama dari sisi materiil.

Namun, menurutnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai dampak dari insiden yang terjadi.

Bung Ferry juga mengingatkan suporter agar introspeksi diri dan mematuhi hukuman tersebut.

Pasalnya, The Jakmania saat ini tengah menjadi sorotan terutama di media sosial.

"Saran saya jangan banding. Saran saya jangan banding. Ini pembelajaran aja," tegasnya.