The Jansen Terlibat Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati

jpnn.com, JAKARTA - Band punk rock asal Bogor, The Jansen, ternyata turut terlibat dalam film terbaru yang berjudul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati.

Keterlibatan The Jansen yakni sebagai salah satu pengisi soundtrack lewat lagu yang berjudul Mereguk Anti Depresan Lagi.

Mereguk Anti Depresan Lagi merupakan karya yang diciptakan oleh dua personel The Jansen, Cinta Rama Bani Satria (vokal/gitar) dan Adji Pamungkas (bass).

Lagu tersebut diambil dari Banal Semakin Binal, album fenomenal yang dirilis The Jansen pada 2022. Album itu meraih banyak pujian hingga dinobatkan sebagai Album Rock Terbaik dalam ajang Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2023.

Kini, Mereguk Anti Depresan melanjutkan perjalanan sebagai bagian dari film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. The Jansen pun menyampaikan rasa bangga atas kesempatan ini.

"Bangga juga terlibat dalam Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, film bagus," kata Adji Pamungkas di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin (9/11) malam.

The Jansen tidak menyangka ketika mendapatkan tawaran untuk mengisi soundtrack film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati.

Tawaran kemudian diterima lantaran lagu Mereguk Anti Depresan Lagi dinilai memiliki kecocokan dengan sebagian kisah yang diangkat dalam film garapan sutradara Kuntz Agus itu.