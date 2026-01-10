menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » The Kid LAROI Persembahkan Album Baru Before I Forget

The Kid LAROI Persembahkan Album Baru Before I Forget

The Kid LAROI Persembahkan Album Baru Before I Forget
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
The Kid LAROI, penyanyi asal Australia. Foto: Dok. Columbia Records

jpnn.com, LOS ANGELES - Penyanyi asal Australia, The Kid LAROI, akhirnya merilis album baru yang berjudul Before I Forget.

Album penuh pertama dalam dua tahun terakhir itu dirilis melalui Columbia Records.

Dibuka dengan tiga single, A Cold Play, A Perfect World, dan Back When You Were Mine, Before I Forget menandai titik balik yang kuat bagi The Kid LAROI.

Baca Juga:

Musisi berusia 22 tahun itu mencerminkan dalam kerapuhan dan kejernihan emosional. Terinspirasi oleh refleksi diri dan menampilkan keahlian penulisan lagu serta kemampuan melintasi genre yang khas dari The Kid LAROI pada level baru, setiap lagu memberikan gambaran mendalam tentang dunianya.

“Before I Forget adalah tentang musik. Tidak ada yang lain. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada orang-orang," ungkap The Kid LAROI.

Album baru tersebut mengikuti album The Kid LAROI pada 2023, The First Time, yang edisi deluxe dirilis pada tahun berikutnya dengan lima lagu tambahan, termasuk Nights Like This Part 2, sekuel dari Nights Like This, dan lagu favorit penggemar Girls.

Baca Juga:

The Kid LAROI terus mendorong batas-batas kreatif dengan setiap proyek barunya, mengukuhkan posisi sebagai salah satu suara paling menarik yang membentuk musik saat ini. (ded/jpnn)

Penyanyi asal Australia, The Kid LAROI, akhirnya merilis album baru yang berjudul Before I Forget.


Redaktur & Reporter : Dedi Yondra

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI