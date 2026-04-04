The Kuda Memasuki Era Baru Lewat Algojo

jpnn.com, BOGOR - Band punk asal Bogor, The Kuda siap merilis sebuah lagu terbaru yang bertitel Algojo.

Lagu tersebut menjadi pembuka gerbang menuju era baru band yang kini beranggotakan Adipati (vokal), Andi ‘Idam’ Fauzi (gitar), Gilang ‘Ebel’ Gunawan (bas), dan Iskandar ‘Otot’ Iklas (drum) itu.

“Mungkin juga, buat gue formasi empat kepala ini sebagai penanda memasuki usia kepala 4," kata Adipati mengenai formasi terbaru dari The Kuda.

Lewat Algojo, The Kuda melayangkan sebuah lagu protes dan kemarahan kolektif atas tragedi Almarhum Affan Kurniawan yang tewas dilindas oleh kendaraan taktis Brimob pada Agustus 2025 lalu.

“Lagu Algojo didedikasikan untuk Almarhum Affan Kurniawan. Kami semua masih ingat betapa kacaunya kejadian itu”, tutur Ebel.

Sama seperti materi-materi The Kuda sebelumnya, proses produksi dilakukan secara impromptu, sebuah harmonisasi antara ide-ide liar yang muncul di dalam studio dengan bagan lagu yang sudah dibuat sebelumnya.

“Proses pembuatan lagu masih belum banyak berbeda dengan sebelumnya. Hampir semua lagu kami garap langsung pada saat rekaman, tapi untuk bagan musik sudah terlebih dahulu dibuat oleh Idam dan Ebel, sementara lirik dibuat terakhir pada saat semua instrumen musik selesai direkam”, lanjut Adipati.

Proses rekaman melibatkan banyak kepala. Selain keterlibatan para personel, The Kuda juga dibantu oleh Deni ‘Denol’ Noviandi sebagai operator, nama yang dalam beberapa tahun ke belakang kerap hadir dan punya peran penting di balik materi-materi dari band-band di Bogor.