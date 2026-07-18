The Lab Soundrenaline 2026 Buka Akses Musisi Lokal ke Industri Musik Global

jpnn.com, JAKARTA - Memiliki karya yang bagus belum tentu cukup untuk membawa seorang musisi melangkah lebih jauh.

Di tengah industri musik yang semakin kompetitif, akses terhadap jaringan profesional, kurator, promotor, hingga pengelola festival menjadi bagian penting dalam pengembangan karier.

Persoalan tersebut dijawab Soundrenaline Sana Sini Jakarta 2026 melalui The Lab, program yang digelar di Melting Pop, M Bloc Space, Jakarta.

The Lab dirancang sebagai ruang pertemuan bagi musisi berkembang, komunitas kreatif, pelaku industri musik, media, dan sejumlah tamu undangan.

"Berbeda dari panggung pertunjukan musik pada umumnya, program ini mengutamakan interaksi langsung dalam suasana yang lebih intim dan kolaboratif," kata Perwakilan Soundrenaline 2026, Abi Rahadi, Jumat (17/7).

Abi menjelaskan banyak musisi potensial di berbagai daerah masih menghadapi kendala akses dan networking. Meskipun talenta musisi nasional sebenarnya banyak sekali dan bagus-bagus.

"Sayangnya, banyak dari mereka terkendala akses dan jaringan. Mereka perlu mengetahui harus bertemu siapa dan masuk melalui jalur mana,” ujarnya.

Menurutnya, The Lab diharapkan dapat membantu musisi menemukan kanal yang tepat untuk perkembangan karier mereka. Program tersebut tidak menjanjikan kesuksesan secara instan.