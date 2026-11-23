jpnn.com, SURABAYA - Grup musik, The Marsoedi merilis karya terbaru yang berjudul Romansa Tanah Jenaka.

Setelah dikenal lewat karakter musik retro yang penuh warna, The Marsoedi pada lagu ini terdengar lebih rock.

Romansa Tanah Jenaka bercerita tentang tumbuhnya cinta dalam keadaan carut marut ketakutan dan ketidakadilan yang mengharuskan sepasang insan melakukan perlawanan.

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The Marsoedi mengeklaim Romansa Tanah Jenaka hadir dalam bentuk kritik dengan kemasan romansa.

"Lagu ini ditulis secara berbeda dari awal hingga akhir, tidak ada lirik yang sama dan penuh dinamika notasi yang berbeda-beda. Romansa Tanah Jenaka ini akan selalu relate selama makhluk yang hidup di tanah ini belum sejahtera," kata Fikar, vokalis The Marsoedi.

Lewat Romansa Tanah Jenaka, The Marsoedi juga mengingatkan cinta tidak melulu soal dua insan yang dimabuk asmara, tapi ada tanah yang wajib dijaga.

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Single Romansa Tanah Jenaka dari The Marsoedi sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital serta YouTube.

The Marsoedi merupakan band pop retro asal Surabaya yang dikenal dengan warna musik vintage dan nuansa nostalgia.