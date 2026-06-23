The Midnight Darlings Mengajak Nostalgia Lewat Single Kedua

jpnn.com, JAKARTA - Setelah memperkenalkan single debut berjudul Am I Loving You Alone?, The Midnight Darlings kembali dengan karya terbaru.

Band beranggotakan Jevin Julian, Vanesha Prescilla, dan Aldrienko Pakusadewo itu kini merilis lagu bertajuk Momentary Pleasure.

Single kedua dari The Midnight Darlings itu masih mengeksplorasi tema nostalgia, romansa, dan kenangan masa muda yang menjadi benang merah identitas.

Momentary Pleasure bercerita tentang perasaan jatuh cinta pada sesuatu yang indah meski sejak awal menyadari bahwa kisah tersebut tidak akan bertahan.

Seperti menatap senja yang perlahan menghilang, perasaan itu terasa hangat, memabukkan, dan nyaris seperti mimpi. Ada keinginan untuk menghentikan waktu dan mempertahankan momen tersebut lebih lama, namun pada akhirnya kenyataan tetap bergerak maju.

Lagu tersebut merangkum proses menerima bahwa tidak semua hal yang dicintai ditakdirkan untuk tinggal, dan terkadang yang tersisa hanyalah kenangan dari sebuah kesenangan yang berlangsung sesaat.

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Melalui lagu yang ditulis dan diproduseri oleh Jevin Julian itu, The Midnight Darlings ingin mengajak pendengar untuk lebih sadar terhadap pilihan-pilihan yang diambil dalam hidup. Sebab, tidak semua hal yang diinginkan akan membawa kebaikan dalam jangka panjang.

Gagasan tentang 'momentary pleasure' dalam lagu ini tidak hanya berbicara tentang hubungan romantis, tetapi juga berbagai bentuk kesenangan sesaat yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari.