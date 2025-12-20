The Park Pejaten Sajikan Sirkus Kelas Dunia, Libur Nataru Makin Meriah

jpnn.com, JAKARTA - The Park Pejaten menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, dengan menghadirkan hiburan bertaraf internasional melalui atraksi sirkus dari Argentina dan Rusia.

Pertunjukan bertajuk Sparktacular Christmas Show from Argentina & Russia ini digelar gratis dan terbuka untuk umum mulai 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 di atrium The Park Pejaten.

Selama periode liburan, rangkaian pertunjukan dijadwalkan secara khusus. Pada hari Selasa, Rabu, dan Jumat, pertunjukan digelar pada pukul 19.00 WIB.

Sementara pada akhir pekan serta Hari Natal dan Tahun Baru, pengunjung dapat menikmati dua sesi pertunjukan setiap hari, yakni pukul 14.00 WIB dan 19.00 WIB.

Salah satu atraksi utama adalah penampilan Argendance, kelompok pertunjukan internasional asal Argentina yang dikenal memadukan tari dengan teknik akrobatik modern.

Grup ini pernah menjadi semifinalis Spain’s Got Talent dan telah tampil di berbagai festival sirkus internasional yang disiarkan secara global.

Argendance menyuguhkan kombinasi Boleadoras dan Malambo, tarian folk tradisional Argentina yang sarat energi dan ritme kaki intens.

Gerakan koreografi yang selaras dengan musik, kekuatan fisik para penari, serta elemen panggung artistik menghadirkan pengalaman visual yang memukau bagi penonton.