The Peninsula di Shila Laketown, Hunian Modern & Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Vasanta Group dan Samty Asia Investments Pte. Ltd., bagian dari Samty Group, pengembang terkemuka asal Jepang, berkolaborasi menghadirkan The Peninsula.

Vice President Director Vasanta Group Mario Susanto menyampaikan The Peninsula merupakan kawasan hunian dan komersial di Shila Laketown dengan konsep “Your Ideal Lakeside Living” yang merepresentasikan harmoni antara kehidupan modern dan keindahan alam.

“Berlokasi di jantung Shila at Sawangan, kawasan terpadu seluas 130 hektar, proyek itu mencerminkan sinergi dua pengembang bereputasi internasional,” ungkap Mario dikutip, Rabu (5/11).

Dia menyebut melalui kehadiran Samty Asia Investments kolaborasi itu membawa standar pengembangan khas Jepang yang menekankan presisi, prinsip keberlanjutan, dan nilai jangka panjang ke pasar properti Indonesia.

CasaComo menghadirkan hunian low-rise modern yang memadukan fungsionalitas dan kenyamanan.

Tata ruang yang efisien didukung living room dengan pencahayaan alami, menghadirkan suasana lapang dan menyatu dengan keindahan alam tepi danau.

CasaComo menawarkan beragam pilihan tipe, mulai dari Como60 (2 kamar tidur, 1 kamar mandi) dan Como90 (3 kamar tidur, 2 kamar mandi) dengan harga mulai Rp1,3 miliar, hingga Como Penthouse 120 (3 kamar tidur, 2 kamar mandi) dan Como Penthouse 150 (4 kamar tidur, 3 kamar mandi) yang dilengkapi rooftop pribadi untuk pengalaman tinggal yang lebih eksklusif, dengan harga mulai Rp 4,5 miliar.

Setiap unit tersedia dalam pilihan garden view atau lake view, dengan penawaran menarik berupa subsidi DP 10% dan subsidi biaya akad dalam periode terbatas.