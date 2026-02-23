The People’s Cafe Tawarkan Ramadan Rasa Lokal Saat Berbuka Puasa

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut bulan suci Ramadan 2026, The People’s Cafe dari ISMAYA Group meluncurkan rangkaian menu spesial bertajuk Ramadan Rasa Lokal.

Menu mulai tersedia sejak 12 Februari 2026, kampanye ini membawa misi menghadirkan kehangatan masakan rumah dan memori mudik ke dalam meja makan perkotaan.

Terinspirasi dari kekayaan kuliner berbagai daerah di Indonesia, menu dirancang khusus bagi mereka yang merindukan cita rasa autentik Nusantara sebagai hidangan berbuka puasa.

Baca Juga: Momen Buka Puasa Bersama Satukan Warga Terdampak Banjir Aceh

"Ramadan selalu identik dengan momen pulang ke rasa-rasa yang kita kenal sejak lama. Melalui Ramadan Rasa Lokal, kami ingin menjadi ruang berkumpul yang hangat di berbagai kota," ujar President Director ISMAYA Group, Cendyarani, Senin (23/2).

The People’s Cafe mengkurasi lima hidangan ikonik yang mewakili identitas rasa dari berbagai kota, antara lain Ayam Pop Bukit Tinggi dengan tekstur ayam yang lembut dengan kuah khas Minang autentik.

Bebek Goreng Sambal Korek yang merupakan menu masakan dengan paduan rasa gurih dan pedas yang menggugah selera.

Lalu, Empal Gentong Cirebon yang menjadi hidangan berkuah hangat, kaya rempah yang pas untuk menenangkan perut setelah seharian berpuasa.

"Selain itu, juga ada Pempek Palembang dan Pisang Goreng Srikaya Pontianak sebagai penutup manis saat takjil," katanya.