The Popstar Akhirnya Rilis Lagu Perdana, Menjaga Kamu

jpnn.com, JAKARTA - Grup vokal, The Popstar akhirnya membuktikan keseriusan dalam berkarya.

Setelah tampil perdana di panggung Pestapora 2024, The Popstar kini merilis single debut yang berjudul Menjaga Kamu.

Boyband beranggotakan Raffi Ahmad, Andre Taulany, Surya Insomnia, Desta, dan Dikta itu langsung mencuri perhatian lewat lagu tersebut.

Di tengah ramai musik baru, The Popstar justru ingin membawa pendengar nostalgia ke masa lalu dengan vibes 90an lewat lagu Menjaga Kamu.

Dalam proses produksi lagu, The Popstar dibantu oleh Ade Govinda sebagai produser dan Budi Doremi sebagai komposer.

Menjaga Kamu memiliki pesan untuk menjaga dan memeluk orang yang disayang. Menjaga Kamu bukan hanya lagu cinta buat pasangan, tetapi juga bisa diartikan sebagai rasa sayang untuk semua orang, seperti video musik yang menunjukkan rasa cinta ayah ke anak perempuan.

Baca Juga: Wuss Menuju Album Penuh Perdana

The Popstar menghadirkan keseruan vibes musik 90an dari konsep lagu hingga video musik yang diangkat.

Menyelesaikan lagu Menjaga Kamu bukan sesuatu yang mudah bagi The Popstar.