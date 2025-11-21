The Rain Melepas Cerita yang Tersimpan

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik asal Yogyakarta, The Rain memasuki usia ke-24 tahun pada akhir November 2025 ini.

Setelah lebih dari dua dekade bersama, menghasilkan 7 album studio, dan sederet single, The Rain masih bertahan dengan formasi awal sejak berdiri pada 2001.

Dalam rangka perayaan 24 tahun, band beranggotakan Indra Prasta (vokal, gitar), Iwan Tanda (gitar, vokal), Ipul Bahri (bass) dan Aang Anggoro (drum) itu merilis single terbaru bertitel Cerita yang Tersimpan.

“Salah satu cara kami bersyukur masih diberi umur dan tetap bersama selama ini adalah dengan berkumpul dan melahirkan karya baru, ini juga wujud terima kasih kami pada teman-teman yang menggemari lagu-lagu The Rain selama ini, pada para The Rainkeepers," kata Indra The Rain.

Cerita yang Tersimpan dari The Rain memiliki nuansa yang cukup unik.

Balutan aransemen lagu tersebut terdengar seperti mesin waktu yang membawa pendengar ke akhir dekade 80-an.

"Kami mencoba beberapa aransemen untuk lagu ini dan ternyata rasanya paling cocok dibawa ke era 80-an,” ujar Iwan The Rain.

The Rain bernostalgia mendengarkan lagu-lagu dari Richard Marx dan Def Leppard sebagai referensi saat mengerjakan aransemen lagu di studio.