The Red Jumpsuit Apparatus Luncurkan Single Kedua dan Beri Bocoran Album Baru

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band rock alternatif asal Florida, The Red Jumpsuit Apparatus akhirnya merilis single kedua yang berjudul sama dengan judul album terbaru, ‘X’s For Eyes’.

Album X’s For Eyes sendiri rencananya akan dirilis pada 3 Oktober 2025 via Better Noise Music.

Sementara itu, lagu X’s For Eyes menampilkan gitar yang mengentak, melodi yang melambung dan ritme yang cepat, cocok untuk menjadi teman bagi yang hidup di tepian batas.

Vokalis dan gitaris utama Ronnie Winter, bersama member band The Red Jumpsuit Apparatus menyampaikan lirik yang emosional:

Album X’s For Eyes sendiri menjadi penanda kerjasama baru The Red Jumpsuit Apparatus dengan Better Noise Music.

The Red Jumpsuit Apparatus kini menampilkan Ronni Winter (vokal), Randy Winter (multi-instrumentalis), Josh Burke (gitar), Joey Westwood (bass), John Espy (Drum), Nadeem Salam (keyboard), dan anggota baru K. Enagonio (vokal).

Sementara itu, single X’s For Eyes ditulis produser dan penulis lagu Matt Squire yang pernah bekerja sama dengan Panic! at The Disco, Metallica, Good Charlotte.

“Apa yang benar-benar seru adalah, pada dasarnya kami membangun kembali tim yang sama untuk album ini seperti saat kami membuat album Don’t You Fake It," kata Ronni Winter dari The Red Jumpsuit Apparatus.