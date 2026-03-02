The Ritz-Carlton Bali Angkat Pesona Budaya lewat Program Eksklusif

jpnn.com, JAKARTA - Resor mewah The Ritz-Carlton meluncurkan Bali Experience Program sebagai inovasi terbaru untuk memperkaya pengalaman tamu.

Program ini dirancang menghadirkan koneksi emosional yang lebih mendalam sekaligus menciptakan kenangan perjalanan yang personal.

Berakar pada filosofi layanan legendaris The Ritz-Carlton, program ini melampaui konsep perhotelan konvensional.

Para tamu diajak menikmati rangkaian pengalaman budaya, kebugaran, dan kuliner yang mencerminkan warisan Bali dengan standar layanan premium dan autentik.

Melalui pendekatan yang dipersonalisasi, setiap tamu tidak sekadar menginap, tetapi turut ambil bagian dalam kisah perjalanan yang bermakna.

Dipandu oleh Ladies and Gentlemen di resor, setiap aktivitas dirancang untuk mengapresiasi tempat, manusia, dan nilai budaya Bali.

Dalam program eksplorasi budaya, tamu berkesempatan mengunjungi kompleks rumah tradisional Bali untuk memahami filosofi arsitektur dan kehidupan masyarakat setempat.

Pengalaman berlanjut dengan workshop membatik bersama perajin lokal, termasuk pengenalan teknik canting hingga proses menenun menggunakan alat tenun manual.