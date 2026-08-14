The Ritz-Carlton Bali Gandeng MIKI HOUSE Bidik Luxury Traveller

jpnn.com, JAKARTA - The Ritz-Carlton, Bali, berkolaborasi dengan brand gaya hidup anak by MIKI premium asal Jepang, MIKI HOUSE dengan menghadirkan paket menginap eksklusif "Litle Luxuries HOUSE".

Kolaborasi ini menjadi bagian dari tren yang makin berkembang di segmen luxury hospitality, ketika hotel menggandeng brand dari sektor lain untuk menghadirkan pengalaman yang lebih personal bagi wisatawan, khususnya keluarga.

Langkah ini juga mencerminkan gaya industri hospitality kelas atas untuk beradaptasi dengan perubahan preferensi wisatawan berpenghasilan tinggi sebagai segmen pelanggan yang kini emakin menjadikan pengalaman bersama keluarga sebagai bagian penting dari perjalanan mereka.

Didirikan di Jepang pada 1971, MIKI HQUSE membawa visi sederhana, namun bemakna, yakni menghadirkan senyuman bagi anak-anak dan keluarga di seluruh dunia sekaligus mendampingi mereka tumbuh dan mewujudkan impian.

Semangat tersebut sejalan dengan komitmen The Ritz-Carlton, Bali, untuk menghadirkan hal baru dan membangun kenangan indah yang dapat dikenang bersama. Pengalaman berkesan bagi keluarga menciptakan momen untuk terhubung.

"Kolaborasi kami bersama MIKI HOUSE menceminkan komitmen yang sama dalam menghadirkan kenyamanan istimewa dan perhatian penuh bagi keluarga yang bepergian bersama anak-anak," ujar General Manager The Ritz-Cariton, Bali, Go Kondo.

Dengan memadukan pelayanan legendaris The Ritz-Carlton dengan keahlian MIKl HOUSE yang telah dipercaya, serta dedikasinya terhadap kesejahteraan anak, kami dengan senang hati menghadirkan sebuah pengalaman yang memungkinkan orang tua bepergian dengan lebih nyaman sekaligus menciptakan kenangan berharga bersama.

Kolaborasi The Ritz-Carlton, Bali, dan MIKI HOUSE berlangsung di tengah dinamika kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali.