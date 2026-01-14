The Ritz-Carlton Bali Hadirkan Rangkaian Perayaan Imlek, Nikmati Kuliner Autentik
jpnn.com, BALI - Tahun Baru Cina atau Imlek, biasanya dirayakan masyarakat Tionghoa dengan ciri khas penggunaan warna merah di setiap dekorasi, mulai dari rumah, amplop angpao, hingga pakaian.
Selain itu, juga sajian hidangan makanan khas Imlek mulai dari kue keranjang, pangsit, mi, lumpia hingga hidangan khas lainnya.
Menyambut datangnya Imlek tahun ini atau Tahun Kuda Api yang dipercaya penuh energi dan keberuntungan, The Ritz-Carlton, Bali menghadirkan rangkaian perayaan Imlek eksklusif.
Resor keluarga mewah terkemuka di Pulau Dewata itu mengundang para tamu untuk merayakan momen kebersamaan melalui pengalaman kuliner autentik dengan sentuhan modern.
"Tahun ini, The Ritz-Carlton, Bali menonjolkan harmoni antara tradisi leluhur dan kemewahan kontemporer melalui dua agenda utama, yaitu Lunar New Year's Eve Dinner dan Lunar New Year Afternoon Tea," kata General Manager The Ritz-Carlton, Bali, Go Kondo, Selasa (14/1).
Go Kondo menyebutkan bagi keluarga yang ingin merayakan malam pergantian tahun dalam suasana hangat, pihaknya menghadirkan restoran Senses yang menawarkan paket makan malam prasmanan dengan latar taman tropis yang asri.
"Menu yang disajikan bukan sekadar hidangan, melainkan simbol doa untuk kemakmuran dan umur panjang," ujarnya.
Beberapa menu unggulannya antara lain Dimsum Kukus dan Lumpia yang disajikan segar dan dengan teknik memasak tradisional, Bebek Panggang, Live Carving Station berupa sajian daging premium yang dipotong langsung di hadapan tamu.
